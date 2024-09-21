Fenerbahçeliler Coşkuyla Maç Saatini Bekliyor

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FENERBAHÇE taraftarı, Ülker Stadyumu'nun çevresinde coşkuyla Galatasaray ile oynayacakları maçı bekliyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de oynanacak maç öncesinde stadyum çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini beklemeye başladı. Tezahüratlar yapan taraftarlar, maçtan önce coşkulu bir atmosefer oluşturdu. Daha sonra bilet ve güvenlik kontrolünden geçen taraftarlar, stadyumdaki yerlerini aldı.