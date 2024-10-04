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Fenerbahçeliler Erzurum'da Buluştu

Fenerbahçeliler Erzurum\'da Buluştu

Erzurum Fenerbahçeliler Derneği, yeni hizmet binasında 120 üyesiyle birlik ve beraberlik etkinliği düzenledi.

04.10.2024 10:37
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Erzurum Fenerbahçeliler Derneği, (ERFEDER) 120 üyesi ile yeni hizmet binasında verdiği kokteyl bir araya geldi.

Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Cem Bahadır Çığın, ERFEDER Yönetim Kurulu Üyeleri ile 120 Fenerbahçeli Üyesi yeni hizmet binasında verilen ikramla bir araya geldi, Fenerbahçe Marşı eşliğinde marşlar okunarak, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

"Fenerbahçe ailesini sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum"

Gerçekleştirilen organizasyona gösterilen yoğun katılımın kendisini çok mutlu ettiğini, Fenerbahçe'nin bir birinden kıymetli üyeleri ile kenetlenmenin önemime değinen Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, "Değerli Fenerbahçeliler,Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve Fenerbahçe Ailesinin birlikteliği alanındaki gücümüzü bir araya getiren derneğimizin yeni dönemi için büyük bir heyecan duyuyoruz. Yönetim olarak toplandık. Üyelerimizle bir araya gelmenin, tanışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç'tan Akreditasyonumuzu alarak hizmet vermeye başladık. Hem camiamıza hem de sektörümüze katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe ailesini sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İnşallah, hep beraber şampiyon olalım. ERFEDER adına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, Erzurum Fenerbahçiler Derneği Erzurum'a hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

"Sosyal Sorumluk Projesine Önem Vereceğiz"

Fenerbahçeliler Dernek Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Cem Bahadır Çığın ise Fenerbahçeli olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Derneğimiz 10 Temmuz 2024 tarihinde resmiyet kazanarak kuruldu. Fenerbahçe ailemizle birlikte Erzurum Fenerbahçeliler Derneği olarak Fenerbahçe'nin geçmişten gelen asil ve temiz sayfası olarak bundan böyle de Erzurum Fenerbahçeliler Derneği olarak geçmişi temiz, bizim sayfamız çok temiz, bundan sonra da çok temiz olacak. Yaşadığımız her an Fenerbahçe içindir. Tarihinde 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik. Bizim amacımız Fenerbahçeli çocuklarımıza, çocuk akademisinde evlatlarımıza faydalı hizmet vererek, sizlerin destekleri ile daha güclü bir şekilde hizmet kervanımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Hatıra Ormanı projesi, sosyal sorumluluk projelerimize önem vereceğiz. Şehrimizde her bir Fenerbahçeli kardeşimiz fidan dikecek. Hizmet binamızda yabancı dil kurslarının yanı sıra resim kursu hizmeti ile çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Derneğimiz çatısı altında verilecek kurslar tamamen Erzurum Fenerbahçeliler Derneği tarafından ücretsiz olarak verilecek. Siz kıymetli üyelerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Birlikte daha güçlüyüz. Biz büyük Fenerbahçe Ailesiyiz. Desteğinizle daha güzel günler görmek dileğiyle." şeklinde konuştu.

Daha sonra, toplu hatıra fotoğraf çekimin ardından Yönetim Kurulu ile Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Üyeleri ile birlikte UEFA Avrupa Ligi Twente-Fenerbahçe maçını birlikte izledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeliler Erzurum'da Buluştu - Son Dakika

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