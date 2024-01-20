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Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray kongresinde yeni üyelere beratları verildi. Beratlarını alan üyeler arasında Arda Güler isminin de olması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile aynı ismi paylaşan üyenin anonsu ve perdeye isminin yansıtılması kısa sürede gündem oldu.

20.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:19
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Galatasaray kongresinde yeni üyelere beratları verildi. Kongrede yaşanan isim benzerliği ise dikkat çekti.

İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Beratlarını alan üyeler arasında Arda Güler isminin de olması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile aynı ismi paylaşan üyenin anonsu ve perdeye isminin yansıtılması kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı
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Galatasaray, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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