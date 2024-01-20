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Galatasaray kongresinde yeni üyelere beratları verildi. Kongrede yaşanan isim benzerliği ise dikkat çekti.
Beratlarını alan üyeler arasında Arda Güler isminin de olması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile aynı ismi paylaşan üyenin anonsu ve perdeye isminin yansıtılması kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray kongresine damga vuran kare! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika