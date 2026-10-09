Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde tesislerde çıplak dolaştığı ve soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelttiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansının ardından takımdan ayrılan Jhon Duran, bu kez saha dışındaki davranışlarına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kulüp tesislerinde çıplak dolaştığının konuşulduğunu aktardı. Duran'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelttiği de öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, 9 Şubat 2026'da Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 21 resmi maçta 5 gol kaydetmişti. Duran'ın ayrılığının ardından takım içindeki uyum sorunlarına ilişkin çeşitli haberler de gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Duran'ın tesislerdeki davranışlarına ilişkin son iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Futbolcudan veya Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

FenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
10:11
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei