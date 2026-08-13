Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmesi gündemde olan Dominik Livakovic'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat kaleci ile Dinamo Zagreb arasında anlaşma sağlanmasına rağmen kulüpler arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i kadrosuna katma girişiminden vazgeçti. Hırvat ekibinin Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve kalecinin kısa süre içerisinde imza atmasının beklendiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU
Haberde, Fenerbahçe'nin Livakovic için 4-5 milyon Euro bonservis bedeli beklemesinin Dinamo Zagreb'in transferden geri adım atmasında etkili olduğu ifade edildi.
Kulüpler arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlayamayan Dinamo Zagreb'in bunun üzerine kaleci listesindeki ikinci isim Dominik Kotarski'ye yöneldiği ve transferi sonuçlandırdığı aktarıldı.
LIVAKOVIC'İN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Böylece Livakovic'in eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüşü gerçekleşmedi. Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Hırvat kaleci için yaşanacak yeni gelişmeler bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?