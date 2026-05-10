Ferdi Burgaz\'ın Talihsizliği Devam Ediyor

3'üncü Lig'de üst üste 3 sezondur Play-Off'ta hüsran yaşayan Karşıyaka'dan ara transfer döneminde Muş Spor'a satılan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz yeni takımında da aynı kaderi yaşadı. Kaf-Kaf'la iki kez Play-Off aşamasında elenmekten kurtulamayan Ferdi, devre arasında 2'nci Lig ekibi Muş Spor'a transfer oldu. Geçen sezon Play-Off'ta Karşıyaka'yı eleyip 2'nci Lig'e yükselen, bu sezon da yine İzmir temsilcilerinden Aliağa FK'yı eleyen Muş Spor, Diyarbakır'da oynanan 2'nci Lig Kırmızı Grup finalinde Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Geçen sezon Play-Off'ta attığı gollerle Karşıyaka'yı eleyen Stanley Ohawuchi'nin yerine ikinci yarıda oyuna giren Ferdi büyük üzüntü yaşadı. Geçen sezon Karşıyaka'da görev yapan sportif direktör Ahmet Akteke, Mardin ekibinde aynı görevde şampiyonluk gördü. Yine eski Karşıyakalı futbolcu Barış Sağır da takımda üst üste 3'üncü Lig ve 2'nci Lig şampiyonlukları yaşadı.