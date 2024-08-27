Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Etti

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FENERBAHÇE'DEN Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum… İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.