Ferdi Kadıoğlu Premier Lig\'de Debüt Etti

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MİLLİ futbolcu Ferdi Kadıoğlu , Brighton & Hove Albion formasıyla ilk maçına Ipswich Town karşısında çıktı. Milli futbolcu 68'inci dakikada oyuna dahil olurken, Premier Lig'de ilk kez boy gösterdi.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion sahasında Ipswich Town'u konuk etti. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 68'inci dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Galler ve İzlanda ile oynanan milli maçların kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bir karşılaşmada görev aldı.