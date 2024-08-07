Ferhat Arıcan İzmir\'de Coşkuyla Karşılandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar finalinde 15.100 puanla olimpiyat 5.'si olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti. Finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. Tamamlayan Arıcan, İzmir'e dönüşünde sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Üst üste ikinci olimpiyat madalyasını az farkla kaçıran 31 yaşındaki sporcuyu, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Göztepe'nin olimpik branşlarının sporcu ve antrenörleri; ellerinde ay-yıldızlı bayraklar, pankartlar ve çiçeklerle karşıladı.

Öte yandan erkekler paralel bar aleti branşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti. - İZMİR