Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Namağlup Yoluna Devam Ediyor

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) namağlup yoluna devam eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, sahasında Çimsa ÇBK Mersin Gelişim'i 106-48'lik farklı skorla mağlup ederek üst üste 21. galibiyetini aldı.

ING Federasyon Kupası 2025'in sahibi olan Körfezin Melekleri, bu zaferle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar takip etti.

Mücadele boyunca büyük bir coşkuyla takımlarına destek veren Edremitli sporseverler, maç sonunda galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.

Sezon boyunca gösterdiği üstün performansla oynadığı tüm maçları kazanan Gürespor, ligin zirvesindeki yerini koruyarak Süper Lig yolunda büyük bir avantaj elde etti. Takım, önümüzdeki hafta da galibiyet serisini sürdürerek tarih yazmaya devam etmek istiyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "TKBL'de yenilgisiz yoluna devam eden Körfezin Melekleri'ne destek vermek üzere tribünlerdeydik. Evinde konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin Gelişim'i 106-48'lik skorla mağlup eden takımımız Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR