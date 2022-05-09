Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi - Son Dakika

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası Başakşehir maçında adeta kendisini bulan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında son kararı verdi.

40 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

GALATASARAY TEKNİK HEYETİNDE GÖREV ALMAYI PLANLIYOR

O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.