Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum - Son Dakika
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Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum

11.05.2022 16:04

11 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan kaptan Fernando Muslera kulüp televizyonuna röportaj verdi. 2011'de imza atarken Galatasaray'da bu kadar kalıcı olabileceğini düşünmediğini itiraf eden Uruguaylı eldiven, 'en'lerinden de bahsetti. Muslera, Kadıköy'deki şampiyonluğun ise en önemli anısı olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Kariyerindeki en unutamadığı şampiyonluk olarak Süper Final maçlarının oynandığı sezon son maçta Kadıköy'de 0-0'lık skorla elde edilen şampiyonluğu gösterdi. Muslera, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı." dedi.

GALATASARAY AİLESİNDE OLMAKTAN GURURLU VE MUTLUYUM

Bu kadar uzun yıllar Galatasaray'da oynayacağını tahmin etmediğini söyleyen Muslera, "Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken oyuncu imza attığı günden bitiş tarihine olan kısımla ilgilenir. Asla bu kadar uzun kalacağımı tahmin etmezdim. Galatasaray'da ve Galatasaray ailesinden olmaktan çok gururlu ve mutluyum." dedi.

"GOL YEDİĞİMDE AĞLIYORUM"

Duygusal bir oyuncu olarak da bilinen Muslera, "11 yaşıma kadar sadece futbol oynuyordum. Bir gün kaleci antrenmana ya da maça gelmedi tam olarak hatırlamıyorum. Antrenörüm uzun olduğumu ve kaleye geçmek isteyip istemediğimi sordu. Hayır, kalede olmak, gol yemek istemiyorum dedim. O zamanlar gol yediğimde ağlıyordum, bu beni üzüyordu. Sonra yarı zamanlı kaleci ve yarı zamanlı oyuncu olmaya ikna ettiler, böyle oldu durum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ VERDİ

Taraftarın fedakarlıklarına değinen deneyimli kaleci, "Bizim 12. oyuncumuz (Türkçe) Gerçekten muhteşemler. Arkamızda durdular, kötü durumda bile stada gelip bizi desteklediler. Bu taraftarlar, her kulübün sahip olabileceği bir şey değil. Bizimle her anımızda oldukları için çok mutluyum. Sadece iyi günlerde değil hep yanımızda oldular. Onlar bizim 12. oyuncumuz." dedi.

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