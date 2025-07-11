Festy Ebosele Başakşehir'de Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Festy Ebosele Başakşehir'de Hedeflerini Açıkladı

Festy Ebosele Başakşehir\'de Hedeflerini Açıkladı
11.07.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlandalı futbolcu Ebosele, Başakşehir'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

RAMS Başakşehir'in İrlandalı milli futbolcusu Festy Ebosele, geçen sezon sakat olmasına rağmen transfer edildiğini belirterek, sergileyeceği performansla kendisine duyulan güvenin karşılığını vermek istediğini söyledi.

Profesyonel kariyerine 2021'de İngiltere temsilcisi Derby County'de başlayan Ebosele, 2022'de İtalya ekibi Udinese'nin yolunu tuttu. İtalya'da geçirdiği 2 yılın ardından geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek, 2025 Ocak'ta Başakşehir'e transfer oldu.

İrlanda Milli Takımı'nda da 9 maça çıkan Festy Ebosele, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında sakatlığı gerekçesiyle 7 maçta forma giyebilen İrlandalı oyuncu, "Geçen sezon Başakşehir'in bana karşı ilgisi oldu. Görüşmeler devam ederken ne yazık ki sakatlık yaşadım. Ancak buna rağmen beni gerçekten istediklerini söylediler. Bu, bana ne kadar güvendiklerini gösteriyordu. Bunun üzerine Başakşehir'e transfer oldum. Yavaş yavaş uyum sağladım ve bir sıkıntı yaşamadım. Her şey çok iyi gidiyor. Çok iyi bir sezon geçireceğimi ümit ediyorum. Başakşehir'de kendimi çok iyi hissediyorum. Olabildiğince keyif almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon için iddialı

Festy Ebosele, yeni sezonda iyi işlere imza atacak kalitede bir takım olduklarını belirtti.

Tüm kulvarlarda hedeflerinin bulunduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon iyi işler başarmamızı sağlayacak kalitede iyi bir takımımız var. Buna ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. Süper Lig'de hedeflerimizden biri zirve yarışında yer almak. Amacımız ilk 3-4 takım arasına girebilmek. Avrupa'da da maç maç bakmamız gerekiyor. Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.

Türk insanı ve futboluna övgü

Ebosele, İstanbul, Türk insanı ve Türk kültürü için övgü dolu ifadeler kullandı.

İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren İrlandalı oyuncu, şöyle devam etti:

"İstanbul, favori şehirlerimden biri oldu. Buradaki insanlar, çok sıcak kanlı ve iyiler. Türk yemeklerini çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Umarım Türkiye'ye daha fazla İrlandalı futbolcu gelir. Burada çok iyi bir futbol ortamı var."

"Büyük takımların çok fazla parası var ki rahatça harcayabiliyorlar"

Festy Ebosele, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yüksek bonservis ve maaş bedelleri karşılığında yıldız futbolcuları kadrosuna katmasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük isimler getirdi. Bu transferler ligi daha rekabetçi hale getiriyor. Çok fazla paraları var ki rahatça harcayabiliyorlar. Bu, onların parası. Eğer tüm paralarını bir oyuncuya yatırmak istiyorlarsa ya da bir futbolcuya çok fazla para harcamak istiyorlarsa onlara bir şey söyleyemem." yorumunda bulundu.

"Hücum etme özelliğimi Rooney'den aldım"

İrlandalı futbolcu, Derby County'de oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Wayne Rooney'in sayesinde hücum etme özelliğini kazandığını kaydetti.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında kabul edilen ve kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük yapan Rooney'in kariyerine etkisiyle ilgili Ebosele, "Beni daha çok hücumda kullanmayı tercih ediyordu. Bana sürekli 'Hücum et, tekrar dene, topu ne kadar kaybettiğin önemli değil' diyordu. Hücum etmemi söylüyordu. Hücum etme özelliğimi Rooney'den aldım. İnatçı bir şekilde hücum etme isteğini bende mevcut tutuyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Festy Ebosele Başakşehir'de Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimleri için yeni düzenleme Süre 1 yıl oldu Aile hekimleri için yeni düzenleme! Süre 1 yıl oldu
Panelde sunum yapan akademisyen aniden fenalaştı Panelde sunum yapan akademisyen aniden fenalaştı
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
İsmi ’’Fener Bahçe’’ olan taraftardan Fenerbahçe’ye mesaj var İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var
Fenerbahçe ve PSG anlaştı Asensio ilk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti

11:09
İlk PKK’lı grup silah bırakıyor
İlk PKK'lı grup silah bırakıyor
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
16:24
İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
16:01
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
15:48
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
15:47
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
15:46
Gençlik pozu olay oldu Nurgül Yeşilçay’ı Afra Saraçoğlu’na benzettiler
Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler
15:27
Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı
Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı
15:19
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
14:46
Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu sıcak kumsalda atıyor
Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu sıcak kumsalda atıyor
14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
14:43
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 11:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Festy Ebosele Başakşehir'de Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.