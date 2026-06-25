Fethi Heper'in İsimli Ortaokulda Gelecek Nesil Yetişiyor - Son Dakika
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Fethi Heper'in İsimli Ortaokulda Gelecek Nesil Yetişiyor

Fethi Heper\'in İsimli Ortaokulda Gelecek Nesil Yetişiyor
25.06.2026 11:59
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Eskişehir'deki spor ortaokulu, Fethi Heper'in anısını yaşatırken başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Futbolcu ve akademisyen kimliğiyle Türk spor tarihine adını yazdıran ve geçen yıl 81 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fethi Heper'in ailesi, Heper'in adını taşıyan spor ortaokulunda onun izinden giden, hem spor hem de akademik alanda başarılı yeni nesillerin yetişmesini arzu ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 20 pilot ilde spor ve müzik ortaokullarının açılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bu yıl 32 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetine başlayan spor ortaokuluna, formasını giydiği Eskişehirspor'da 1965-1974 yılları arasında çıktığı 300 maçta 121 kez fileleri havalandıran ve A Milli Futbol Takımı'nda 3 kez forma şansı bulan Fethi Heper'in ismi verildi.

Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı olan ve Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek kupa dışında bıraktığı maçta 3 golü de atan Heper'in ismi, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı stadın ardından bir spor ortaokulunda yaşatılacak.

Futbolculuk kariyeri sonrası Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Heper, akademisyen kimliğiyle de dikkati çekti.

"Bütün arzusu, güzel şeyler öğrenilmesi ve onları genç nesillerin yaşamasıydı"

Heper'in ailesi, okulda eğitim görecek öğrencilerin Eskişehirspor'un efsane golcüsü olmasının yanı sıra akademisyen kimliğiyle de Türk spor eğitimine önemli katkılar sunan Heper gibi hem sporda hem bilimde başarılı bireyler olmasını arzuluyor.

Fethi Heper'in eşi Melek Heper, AA muhabirine, eşinin hem sporcu hem de bilim insanı olarak iki farklı alanda zirveye ulaştığını buna rağmen mütevazılığını hiç kaybetmediğini söyledi.

Heper, eşinin yaşamı boyunca sporda ve eğitimde başarılı insanların yetişmesini arzuladığını belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük isteği buydu. Beden eğitimi spor yüksekokulunu, Köln'deki akademide tüm eğitim ve sportif alanları gözlemleyerek gelip Anadolu Üniversitesinde kurdu. Gerçekten o günün koşullarında 9 sene Türkiye'nin en iyi spor yüksekokulunun müdürlüğünü yaptı. Avrupa'da katıldığı kongrelerde hem verdiği brifinglerle hem de okulunu tanıtarak azimle çalıştı. Bütün arzusu, çok güzel şeyler öğrenilmesi ve onları genç nesillerin yaşamasıydı."

Oğlu Jeyan Heper ise babasının adının Eskişehir'de spor ortaokuluna verilmesinin kendileri için bir onur olduğunu anlattı.

Babası için eğitim ve sporun birlikte giden iki güçlü yaşam temel taşı olduğunu vurgulayan Heper, şöyle konuştu:

"Onun açtığı yol aslında çok güzel bir yol. Sporda en üste gidebileceğini ama aynı zamanda bilimde de bunları yapabileceğini gösterdi. Umarım bu kapıdan geçen öğrenciler, bu ismi geçmişten gelen bir kişi olarak değil, onların geleceğe gitmelerinde yol gösteren bir kişi olarak görür ve babamın adını daha da ileri götürmek için kendi çalışmalarını ortaya koyarlar."

Kaynak: AA

Fethi Heper, Eskişehir, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethi Heper'in İsimli Ortaokulda Gelecek Nesil Yetişiyor - Son Dakika

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