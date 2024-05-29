Fethiye Cimnastik Şenliği\'nde Sporcular Hünerlerini Sergiledi

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Fethiye Kaymakamlığı himayelerinde Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fethiye Cimnastik Şenliği etkinliğinde sporcular hünerlerini sergiledi.

Fethiye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı. Cimnastik alanında faaliyet gösteren kulüplerden, minikler A ve B kategorilerinde yer alan sporculara yönelik organizasyonda yaklaşık 110 sporcunun yer aldığı belirtildi. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye'nin her spor branşında önemli bir ivme kazandığının altını çizdi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan Fethiye Cimnastik Şenliği konuşmalar ile devam etti. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Fethiye'miz spor alanında sürekli ivme kazanan ilçeler arasında bulunuyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sporun her alanında yer almaya çalışıyoruz. İlçemiz sporunu bir adım daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Cimnastik sporunda ilçe olarak son yıllarda birçok başarı kazandık. Çocuklarımızın sporun içinde kalması bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Üçüncüsü Çisem Paksoy ise, "Türkiye şampiyonasına gittik ve turlar arası 3'üncü olduk. Fethiye'yi ve Muğla'yı temsil ediyoruz. Çok güzel bir ortam çok neşeli geçti. Velilerimize de çok teşekkür ederiz. Spora yeni başlayanlara tavsiye verecek olursam; çok çalışmalısınız, asla bırakmamalısınız, disiplinli olmalısınız, yemenize içmenize çok dikkat etmelisiniz" diye konuştu.

Daha sonra katkıda bulunan firma temsilcileri ile İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'a teşekkür plaketleri takdim edildi. İlerleyen bölümlerde cimnastik alanında faaliyet gösteren kulüp sporcuları, hakem kurulu nezaretinde gösterilerini sundu. - MUĞLA