Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi.
Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi. Etkinlikler "Dağların Sultanları Kadın Efeler" grubunun dans gösterileriyle başladı. Ardından devam etmesi beklenen bisiklet turu ise kötü hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda ev hanımlarından oluşturulan voleybol takımı ile gönüllü katılım sağlayan kadınlar dostluk müsabakası oynadı. Etkinliklerde konuşan Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, kadınların sadece 1 gün değil her gün özel olduklarını belirtti.
Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit konuşmasında, "Kadınlarımız yılın 365 günü hatta 6 saati de hatırlanacak kadar değerli. Tüm kadınlarımızın mutluluk içinde yaşamasını istiyoruz ama Filistin'de yaşayan kadınlarımız savaş ortamında zor durumlarda kalıyorlar. Her zaman savaşsız, barış içinde bir dünya istiyoruz. Yine bunu yapacak olanlarda kadınlardır. Kadınların yetiştirdiği çocuklar bu dünyayı değiştirecek tek güçtür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel voleybol şenliği düzenlendi - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda değişiklik yapıldı. Berkan Kutlu'nun stoperde görev aldığı maçta, Hakim Ziyech ise uzun bir aradan sonra ilk kez kadroya girdi. Fernando Muslera ise sarı-kırmızılı formayı 400. kez giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaparak Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sakatlıklardan dolayı Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Serge Aurier ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Hakim Ziyech ise 16 maç sonra kadroda yer aldı. Mauro Icardi'nin saç stili değişirken, Galatasaraylı futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı. Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak 15 kupa kazandı ve kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İş Bankası'nın düzenlediği panelde spor, sanayi, tarım, bilim gibi farklı alanlarda başarılı kadınlar ilham verici hikayelerini, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimleri paylaştı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, sanık Seçil Erzan dikkat çeken ifadelere imza attı. Erzan, "300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut'a verildi' diye yazmışım zaten." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti. Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, bugün oynanan 2 maçla başladı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u 75-74 mağlup etti. Finalspor ise Esenler Erokspor'u 88-80 yenerek galip geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
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