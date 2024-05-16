Fethiye'de düzenlenen yelken yarışlarında üçüncü gün tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fethiye'de düzenlenen yelken yarışlarında üçüncü gün tamamlandı

Fethiye\'de düzenlenen yelken yarışlarında üçüncü gün tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın üçüncü günü tamamlandı. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katılıyor. Yarışlarda farklı sınıflarda dereceye giren yatlar ve dümencileri belirlendi. Yarışlar yarın sona erecek.

16.05.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.

Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.

Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Eker 40 (Alexey Chilikin)

2- Wildwest (Tora Kutoğlu)

3- X Prime (Musikhin Sergei)

IRC-2

1- Olga (Gusev Boris)

2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)

3- St Anna (Vlas Kadetov)

IRC-3

1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)

2- Wind Master (Leonid Kleimann)

3- Tokyo (Boris Burmentev)

IRC-4

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Lettland (Igors Bukovskis)

3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)

IRCCHR-1

1- Imagine (Siarhei Martynkou)

2- Taurus 6 (Iurii Taperov)

3- Petra (Savelii Tumanov)

IRCCHR-2

1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)

2- Sita (Puzanov Igor)

3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)

IRCCHR-3

1- Oiron (Andrei Morozov)

2- Vega (Belkevich Maxim)

3- Batukaan (Ilya Strakh)

Yarışlar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Gençlik, Fethiye, Göcek, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'de düzenlenen yelken yarışlarında üçüncü gün tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de düzenlenen yelken yarışlarında üçüncü gün tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement