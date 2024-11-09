Fethiye'de Yelken Şampiyonları Belli Oldu

Spor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 17 ülkeden 90 teknede 763 yelkenci katıldı.

Hafta boyunca yapılan yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:

IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei

IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov

IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov

IRC 4: Zacapa - Selim Kakis

IRC 5: İvana - Saveli Tumanov

CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr

CHR2: Capella II - Dmitry Komarov

CHR3: Orion - Aleksei Pereder