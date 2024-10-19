Fethiyespor, Adana 01 FK ile Karşılaşıyor

Spor

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'u deplasmanda 1-0 yenip 2'de 2 yapan Fethiyespor yarın evinde Adana 01 FK takımı ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Emre Kaan Çalışkan görev alacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son haftalarda kazanarak iyi moral depoladık. Adana 01 FK maçında da aynı hedef için sahada olacağız. Rakibimi yendiğimiz takdirde üst sıralara iyice yaklaşırız" yorumunu yaptı.