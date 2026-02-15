Fethiyespor, Arnavutköy ile Berabere Kaldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısının flaş takımı Fethiyespor evinde Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Biri hükmen üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra İlçe Stadı'nda rakibine takılan Fethiyespor bu skorla puanını 28'e çıkardı. Arnavutköy de puanını 27 yaptı.