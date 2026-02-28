Fethiyespor-Isparta 32: Beraberlik

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 6-0 yenmeyi başaran Fethiyespor evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Fethiyespor maçın henüz 3'üncü dakikasında Yusuf Türk ile öne geçti: 1-0. Müsabakada 7'nci dakikada Muhammet Raşit direkt kırmızı kart gördü, Fethiyespor 10 kişi kaldı. Konuk Isparta 32 Spor 10'uncu dakikada Uğur Can'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk devre 1-1 berabere sonuçlanırken, ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonucu değiştirmedi. Fethiyespor bu sonuçla puanını 32 yaptı ve orta sıralarda yer aldı. Play-Off hedefleyen Isparta 32 Spor ise 42 puana yükselse de ilk 5 yolundan uzak kaldı.