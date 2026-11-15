Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı - Son Dakika
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Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı

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Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 5-1\'lik yenilgiyle ayrıldı
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Fethiyespor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde 4 gol daha görerek 8 puanda kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup eden Fethiyespor, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi.

İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 4 gol daha gören lacivert-beyazlı ekip, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Fethiyespor, alt sıralardan uzaklaşamadı. Son 3 deplasman karşılaşmasından puan çıkaramayan Muğla temsilcisi, dış sahadaki son galibiyetini 4'üncü haftada Serikspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti. Bu karşılaşmanın ardından deplasmanda İnegölspor ve 1461 Trabzon'a 2-1'lik skorlarla kaybeden Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında da 5-1 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı - Son Dakika
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