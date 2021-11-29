Fethiyespor uygun adım
29.11.2021 11:42
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ağrı 1970 Spor'u da tek golle mağlup ederek iç sahada bu sezon 7'de 7 yapan lider Fethiyespor, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ağrı 1970 Spor'u da tek golle mağlup ederek iç sahada bu sezon 7'de 7 yapan lider Fethiyespor, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor. Grupta üst üste 3'üncü galibiyetini alan Fethiye, rakiplerinin de takılmasıyla ilk devrenin bitimine 3 maç kala zirvede farkı 6 puana çıkardı. Oynadığı 14 maçın 11'ini kazanıp Süper Lig lideri Trabzonspor ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Batman Petrolspor'la birlikte liglerin en çok galibiyet alan takımı olan, attığı 36 golle halen tüm liglerin en skorer ekibi konumundaki Fethiye, devreyi Karşıyaka, Edirnespor (D) ve Bld Derincespor maçlarıyla tamamlayacak.
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