Fevzi Can Bozkuş\'un İlk Gol Sevinci

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Kayseri Erciyes 38 FK'nın forveti Fevzi Can Bozkuş ligdeki ilk golünü atarak suskunluğunu bozdu.

Nesine 3.Lig 4.Grupta ligin 6.haftasında sahasında Orduspor 1967 A.Ş'yi konuk eden Erciyes 38 Futbol Kulübü rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Fevzi Can Bozkuş ikinci yarının 71.dakikasında kaptan Ayhan Gürbüz'ün yerine oyuna dahil olan golcü oyuncu oyuna girdikten 8.dakikada sonra attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Fevzi Can Bozkuş gol suskunluğunu bozmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu sezon oynanan ligde 6 maçta forma giyen başarılı oyuncu 1 gol kaydetti. - KAYSERİ