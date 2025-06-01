Feyzullah Aktürk, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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Spor

Feyzullah Aktürk, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Başpehlivan Oldu

Feyzullah Aktürk, Türkiye Yağlı Güreş Ligi\'nde Başpehlivan Oldu
01.06.2025 19:31  Güncelleme: 19:51
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Gaziantep'te düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı finalinde Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu'nu mağlup ederek başpehlivanlık unvanını kazandı ve altın kemer ile madalya aldı. Aktürk, hedefinin Kırkpınar şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapılan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı final mücadelesinde rakibi Orhan Okulu'yu mağlup ederek başpehlivan olan Feyzullah Aktürk, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğiyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, final müsabakaları ile sona erdi. Çeşitli yaş kategorilerinde kıran kırana mücadelelerin yaşandığı güreşlerin başpehlivanlar bölümünde rakiplerini alt eden Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk finalde güreşti. İki güçlü güreşçinin kıyasıya mücadelesinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Aktürk, zafere ulaşarak başpehlivan oldu. Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'nı kazanan Feyzullah Aktürk, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

"İkinci ayakta şampiyon olduğum için gururluyum"

Final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan ve hedefinin Kırkpınar şampiyonluğu olduğunu söyleyen Feyzullah Aktürk, "Bugün Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Gaziantep Şahinbey'de gerçekleşti. Finalde şampiyon oldum. Sevinçli ve heyecanlıyım. Sahalara yeni adapte oluyoruz. Mutlu ve gururluyum. Allah razı olsun. İkinci ayakta şampiyon olduk. Bu yüzden gururluyum" dedi.

"Çok çekişmeli ve güzel bir final müsabakası oldu"

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş de sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Çok çekişmeli ve güzel bir final müsabakası oldu. Son derece güzel bir turnuva oldu. Başından sonuna kadar herkes, her şey, başarılıydı güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey Belediyesi er meydanında bin 500 pehlivana ev sahipliği yaptık"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'na katılan tüm güreşçileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Üç gün boyunca Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi er meydanında bin 500 pehlivana ev sahipliği yaptık. Burada birbirinden güzel müsabakalar oldu. Kazanan tüm sporcularımıza ve yarışmaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın da ilgisi oldukça yoğundu. Tribünlerimiz 3 gün boyunca tıklım tıklım doluydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl çok daha güzel bir organizasyon yapacağız. Teşvik 2'de de Gaziantepli sporcumuz şampiyon oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından güreşçilere madalyaları, kupaları ve ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Feyzullah Aktürk, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Başpehlivan Oldu - Son Dakika

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