Spor

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Son 16 turu müsabakalarında rakiplerine üstün kuran Türkiye, Porto Riko, Litvanya, ABD, İspanya, Yeni Zelanda, İtalya ve Kanada çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İspanya-Türkiye, Litvanya-Yeni Zelanda, ABD-Kanada ve Porto Riko-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek final ve klasman (9-16) maçları 5 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Turnuvada oynanan son 16 turu müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Porto Riko- Fransa: 91-84

Litvanya-Çin: 76-70

Filipinler-ABD: 45-141

İspanya- Gine: 77-55

Yeni Zelanda- Mısır: 85-64

İtalya- Avustralya: 95-91

Arjantin-Kanada: 71-77

Türkiye- Almanya: 81-54