FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci maçlar tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası grup aşamasında ikinci maçlar tamamlandı.
Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta oynanan 8 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Porto Riko- Litvanya: 80-95
Filipinler- İspanya: 34-96
B Grubu:
Fransa-Çin: 70-73
Gine-ABD: 49-124
C Grubu:
Yeni Zelanda- Arjantin: 89-81
İtalya- Türkiye: 74-79
D Grubu:
Avustralya- Almanya: 74-60
Kanada- Mısır: 72-63
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