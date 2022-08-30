A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a gitti - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a gitti

30.08.2022 10:24
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a gitti

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti.

Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a gitti - Son Dakika

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