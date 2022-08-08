A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Bormio kampını tamamladı.

Ay Yıldızlılar, İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Türkiye, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.