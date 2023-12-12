 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na dört şehir ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na dört şehir ev sahipliği yapacak

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinde düzenlenecek. Karşılaşmalar 18-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve final aşaması Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na dört şehir ev sahipliği yapacak
12.12.2023 - 13:07,
Abone Ol

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak dört şehir belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinin ev sahipliğinde organize edilecek. Karşılaşmalar 18-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun final aşaması ise Yunanistan'ın Pire şehrinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, Almanya, İtalya, Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na dört şehir ev sahipliği yapacak - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na dört şehir ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement