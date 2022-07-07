FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

07.07.2022 14:44
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın rakipleri belli oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın rakipleri belli oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) yedinci sezonunun resmi kura çekimi İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

Tofaş eleme turuna yarı finalden başlayacak ve kura çekimine göre Leicester Riders (Büyük Britanya)-CSO Voluntari (Romanya) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BCL 2022-23 sezonunda 28 kulüp, doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. Sezon 21 Eylül'de eleme turları ile başlayacak olup, normal sezon 4 Ekim'de start alacak.

BCL'de normal sezon grupları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Eleme Turu 1 kazananı (Tofaş/ Leicester Riders/ CSO Voluntari/ TFT Skopje/ NINERS Chemnitz)

UCAM Murcia (İspanya)

Falco Szombathely (Macaristan)

SIG Strasbourg (Fransa)

B Grubu

Unahotels Reggio Emilia (İtalya)

Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Pınar Karşıyaka

AEK (Yunanistan)

C Grubu

Legia Warszawa (Polonya)

Galatasaray

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Holon (İsrail)

D Grubu

Bahçeşehir Koleji

Surne Bilbao (İspanya)

Igokea M: tel (Bosna Hersek)

ERA Nymburk (Çekya)

E Grubu

Eleme Turu 4 kazananı (Swans Gmunden/ Parnu Sadam/ FMP Meridian/ Rio Breogan/ Fribourg Olympic/ Bakken Bears/ Opava)

Darüşşafaka

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Hapoel Jerusalem (İsrail)

F Grubu

Eleme Turu 3 kazananı (Norrkoping Dolphins/ Budivelnyk/ Golden Eagle Ylli/ SL Benfica/ Brose Bamberg/ Keravnos)

Limoges CSP (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

BAXI Manresa (İspanya)

G Grubu

Eleme Turu 2 kazananı (Heroes Den Bosch/ Siauliai/ Patrioti Levice/ Egis Kormend/ Unicaja/ Karhu Kauhajoki)

PAOK Mateco (Yunanistan)

Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

JDA Bourgogne (Fransa)

H Grubu

Bnei Herzliya (İsrail)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

(İHA)

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Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika

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