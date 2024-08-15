FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası Konya'da Başladı

Spor

FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası???????, Konya'da start aldı.

Şampiyona, İsviçre- Portekiz ve Estonya- Litvanya müsabakalarıyla başladı.

Basketbolseverlerin ücretsiz takip edebileceği ve 20 ülkenin katıldığı şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada mücadele edecek 5 takımdan oluşan 4'lü gruplar şu şekilde:

A Grubu: Danimarka, İsviçre, Romanya, Norveç, Portekiz

B Grubu: Büyük Britanya, Estonya, İzlanda, Bosna Hersek, Litvanya

C Grubu: Slovakya, Kosova, Ukrayna, İrlanda, Türkiye

D Grubu: Bulgaristan, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Çekya