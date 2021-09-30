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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52 - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52

30.09.2021 20:35
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52, System.String[]

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail'in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail'in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelana Smilijanic xx (Sırbistan), Elana Chemova xx (Rusya), Ivana Ivanovic xx (Kıbrıs Rum kesimi)

Hatayspor: Büşra Akbaş x 7, Brown xxxx 23, Bahar Çağlar xx 5, Wiley xxx 15, Gorini xxx 18, Gökçe Doğan x 7, Ayşegül Günay x 3, Büşra Akgün xx 10 Zubac x 2, Simge Şeker x

Başantrenör: Ekin Baş

Elitzur Holon: Adams x 14, Bone x 9, Pelc xx 10, Raber x 12, Diawakana x 2, Kabada xx 3, Sujic x, Sahabtai x, Kahalon x, Hagag x 2

Başantrenör: Roi Aizenberg

1. Periyot: 23-19 (Hatayspor lehine)

Devre: 43-28 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 66-42 (Hatayspor lehine) - HATAY

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52

Hatayspor, Sırbistan, İsrail, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 Elitzur Holon: 52 - Son Dakika
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