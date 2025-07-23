FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kuralar Çekildi

Türkiye'den 2 basketbol kulübünün katıldığı 2025-2026 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon kura çekimi yapıldı.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde normal sezonda yer alacak takımlar, 4'erli 12 gruba ayrıldı.

Türk takımlarından Beşiktaş BOA, J Grubu'nda Enea Gorzow (Polonya), Charnay Basket (Fransa) ve Athinaikos Qualco (Yunanistan) ile mücadele edecek.

Emlak Konut ise E Grubu'nda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turundaki Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni, TTT Riga (Letonya) ve Saarlouis Royals (Almanya) ile karşılaşacak.