FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, D Grubu'nda liderliğini garantileyip çeyrek finale yükseldi

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde C ve D gruplarında ikinci müsabakalar oynandı.

D Grubu'nda 2'de 2 yapan ABD, son maçlar öncesinde liderliği garantiledi ve direkt çeyrek finale yükseldi. Birer galibiyetleri bulunan Çin ve İtalya'nın eleme turu oynamaya hak kazandığı grupta 2 yenilgi yaşayan Çekya ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Türkiye-Avustralya: 71-87

Porto Riko-Belçika: 64-76

D Grubu:

Çin-Çekya: 74-70

İtalya-ABD: 52-55