FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, D Grubu'nda liderliğini garantileyip çeyrek finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ikinci maçlarını kazanan ABD, 2'de 2 yaparak liderliği garantiledi ve direkt çeyrek finale yükseldi. Çin ve İtalya eleme turuna kalırken, iki maçını da kaybeden Çekya turnuvaya veda etti.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde C ve D gruplarında ikinci müsabakalar oynandı.
D Grubu'nda 2'de 2 yapan ABD, son maçlar öncesinde liderliği garantiledi ve direkt çeyrek finale yükseldi. Birer galibiyetleri bulunan Çin ve İtalya'nın eleme turu oynamaya hak kazandığı grupta 2 yenilgi yaşayan Çekya ise turnuvaya veda etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Türkiye-Avustralya: 71-87
Porto Riko-Belçika: 64-76
D Grubu:
Çin-Çekya: 74-70
İtalya-ABD: 52-55
Kaynak: AA
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