Pınar Karşıyaka'da hedef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gruptan çıkmak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da hedef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gruptan çıkmak

03.10.2022 11:18

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakada yarın Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kendilerini çekişmeli maçların beklediğini ve öncelikle ilk gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakada yarın Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kendilerini çekişmeli maçların beklediğini ve öncelikle ilk gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin bir maraton olduğunu belirtti.

EuroChallenge Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, kıl payı kaçırdıkları iki finalin olduğunu, 2019'da da Kovid-19 nedeniyle Avrupa maceralarını yarı finalde tamamlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli hedefimiz bu ilk grubu aşabilmek. Öncelikli olarak takımımızı tam olarak birbirine uygun bir şekilde monte edebilmek. Eğer son 8'e kalabilirsek ondan sonrası zaten çok daha net koşulacak bir hale gelecek ama geçen sene yaptığımız hatayı yapmayalım. En azından ben kendi takımım için bunu konuşmak istiyorum. Gruptaki 3 takımla çok iddialı bir ortam olacak, çok çekişmeli maçlar olacak."

Avrupa'da 26. sezon

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, Almanya'dan Telekom Bonn ve İtalyan Unahotels Reggio Emilia ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 5. kez yer alacak.

Avrupa'da 13'ü üst üste olmak üzere 26 sezon Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda çıktığı 247 müsabakada 133 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 19 bin 645 sayı atıp, potasında 19 bin 76 sayı gördü.

2012-2013 sezonunda mücadele ettiği EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de de FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybetti.

Pınar Karşıyaka'nın bu sezona kadar organizasyonlara göre Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
FIBA Şampiyonlar Ligi6438260
ULEB Avrupa Kupası4624211
FIBA EuroChallenge Kupası4527180
FIBA Avrupa Kupası322381
Koraç Kupası229130
FIBA Şampiyonlar Kupası10460
Saporta Kupası10370
THY Avrupa Ligi10370
Kupa Galipleri Kupası6240
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası2020
TOPLAM2471331122

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Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Yunanistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da hedef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gruptan çıkmak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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