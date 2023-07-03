FIBA U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye - İtalya Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada Türkiye - İtalya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Türkiye - İtalya maçı hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalyamaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10-07-2023 TÜRKİYE VS İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi maçı, FIBA TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI FIBA TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

FIBA TV, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-İtalya Maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya Maçı, saat 16:00 başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve İtalya, karşı karşıya geleceği FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi maçı, Heraklion'da, Heraklion Arena Stadyumu'nda oynanacak.