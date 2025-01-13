FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi.
Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan Hatayspor'a Transfer Yasağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?