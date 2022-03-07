FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı - Son Dakika
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FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı

07.03.2022 23:31
FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere, sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere, sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya Futbol Birliğine (FUR) bağlı kulüplerin, 10 Mart 2022 tarihi veya öncesinde yabancı oyuncu ve antrenörleri ile karşılıklı anlaşmaya varmamaları halinde, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, yabancı oyuncular ve antrenörler, Rusya'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) söz konusu FUR'a bağlı kulüplerle olan iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, FIFA'nın Ukrayna kulüplerini ve ülkedeki yabancı futbolcular ve antrenörleri korumak için aldığı kararlar da duyuruldu.

FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, tarafları finansal olarak korumak için sezon sonuna kadar otomatik olarak askıya aldı.

Açıklamada, "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, oyunculara ve antrenörlere çalışma ve maaş alma fırsatı sağlamak ve ilgili sözleşmenin tarafları açıkça aksini kararlaştırmadıkça Ukrayna kulüplerini korumak için yabancı oyuncu ve antrenörlerin kulüplerle olan tüm iş sözleşmeleri, Ukrayna Futbol Federasyonuna (UAF) bağlı sözleşmeler, tarafların bu yönde herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın Ukrayna'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) otomatik olarak askıya alınmış sayılacaktır." bilgisi verildi.

FIFA'nın kararına göre, bir sözleşmenin askıya alınması, oyuncuların ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar "sözleşme dışı" sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir sonuçla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor.

Açıklamada FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini yeniden kınadı ve barış çağrısı yaptı.

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Ukrayna, Futbol, Rusya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı - Son Dakika


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