TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Son Dakika › Spor › FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Puan Silme Cezası - Son Dakika
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