FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 Puan Cezası Verdi - Son Dakika
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Spor

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 Puan Cezası Verdi

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Zelanda'nın antrenmanını dron ile gözetlemesi nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda 6 puan cezası verdi. Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman görevden alınırken, takıma 200 bin İsviçre Frangı para cezası verildi. Ayrıca bazı antrenörlerin de futboldan men cezası aldığı belirtildi.

27.07.2024 21:35
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FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını dron ile gözetlemesi nedeniyle Kanada Kadın Futbol Takımı'na, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda 6 puan cezası verdi.

Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman'ın, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları öncesinde gruptaki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın antrenmanını dron ile gözetlediği için görevine son verilmişti.

FIFA da bu durumla ilgili kararını açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kanada Futbol Takımı'na, olimpiyatlarda 6 puan cezası ve 200 bin İsviçre Frangı para cezası verildiği ifade edildi.

Ayrıca Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in de 1 yıl futboldan men ceza aldığı belirtildi.

Olimpiyatlarda Kanada Kadın Futbol Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Andy Spence yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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