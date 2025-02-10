Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem Arda Kardeşler olacak.
Ayrıca mücadelede VAR'da Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel olacak. AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod üstlenecek.
Son Dakika › Spor › FIFA Kokartlı Türk Hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçında Görev Alacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?