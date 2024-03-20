FIFA, Süper Lig\'ten 5, 1. Lig\'den 1 takıma transfer yasağı verdi

Eskişehirli Sporcu Eda Nur Tulum, Türkiye Rekorunu Kırarak 2028 Olimpiyatlarına Odaklandı

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Eda Nur Tulum, 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini söyledi. Tulum, hava şartları ne olursa olsun çalışacağını ve kürsüde yer almak istediğini belirtti. Antrenörü Gökhan Dede ise Tulum'un 20'den fazla rekoru olduğunu ve hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti.