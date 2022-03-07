Filede Karşıyaka evinde Göztepe gurbette - Son Dakika
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Filede Karşıyaka evinde Göztepe gurbette

07.03.2022 11:09
Filede Karşıyaka evinde Göztepe gurbette

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak derbide Göztepe'yi 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde 4'üncü sırada yer alan Edremit Belediye Altınoluk ile karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak derbide Göztepe'yi 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde 4'üncü sırada yer alan Edremit Belediye Altınoluk ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılar ilk yarıda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Göztepe ise Antalya deplasmanında 16.00'da lider Muratpaşa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


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Karşıyaka, voleybol, Sigorta, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Filede Karşıyaka evinde Göztepe gurbette - Son Dakika


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