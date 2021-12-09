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Filede şampiyonluk mücadelesi - Son Dakika

Filede şampiyonluk mücadelesi

09.12.2021 10:25
Filede şampiyonluk mücadelesi

Erzurum'da düzenlenen Liseler arası A Gençler Voleybol Maçları başladı.

Erzurum'da düzenlenen Liseler arası A Gençler Voleybol Maçları başladı. 14 Kadın, 11 erkek takımı şampiyonluk için mücadele ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası A Gençler Voleybol İl Şampiyonası başladı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan voleybol maçları Erzurum Spor Salonu'nda oynanıyor. 2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Liseler arası A Gençler Voleybol İl Şampiyonası'na 14 kadın 11 erkek takımı olmak üzere 25 takım katıldı. Fatih Arslan, Mehmet Kavurmacı ve Ragıp Koçak gibi Ulusal hakemlerin yanı sıra A. Samet Aydın, Alihan Durdu, Selma Erzincanlı, Hilal Akkoyunoğlu, Nur Evşan Çınar, Esengül Yıkılmaz, Merve Yüksel ve Hilal Kaya il hakemi olarak turnuvada görev yapıyor.

Erzurum GSİM Okul Sporları Servisi tarafından organize edilen turnuvanın 6 Aralık'ta başladığına dikkat çeken Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, müsabakalarda il şampiyonlarının kadınlar ve erkeklerde 24 Aralık'ta oynanacak müsabakalarda belli olacağını söyledi.

Gültekin, "Müsabakalarımız hafta sonu hariç, haftanın beş günü Erzurum Spor Salonu'nda yapılıyor" dedi.

Erzurum Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Kızlarda Antrenörler Gürkan Çil ve Muhammet Nuri Zengin nezaretindeki Oltu Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı, Özel Bilkent Koleji'ni 3-0 mağlup etti. Oltu temsilcisi setleri 25-5, 25-10 ve 25-11'lik skorlarla aldı.

Özel Bilkent Koleji sportmence mücadelesiyle alkış alırken, Oltu Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kızlarda şampiyonluğun favorisi olduğunu gösterdi.

Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup etti. Müsabakalara bugün de devam edilecek. - ERZURUM

Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi
Filede şampiyonluk mücadelesi

Anadolu Lisesi, voleybol, Erzurum, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filede şampiyonluk mücadelesi - Son Dakika Spor


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