Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda Muğla temsilcisi Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü misafir eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ilk seti 25-22, 2'nci seti 25-15, 3'üncü seti de 25-21 'lik skorla tamamlayıp sahadan 3-0 galip ayrıldı. Voleybolcular, maç sonu Yardımcı Antrenrönör Ertaç Soma 'nın doğum günün pasta keserek kutlarken, sezona galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Filenin efeleri galibiyet ile başladı - Son Dakika

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