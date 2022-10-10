Filenin efeleri galibiyet ile başladı - Son Dakika
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Filenin efeleri galibiyet ile başladı

10.10.2022 09:35
Filenin efeleri galibiyet ile başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda Muğla temsilcisi Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü misafir eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ilk seti 25-22, 2'nci seti 25-15, 3'üncü seti de 25-21 'lik skorla tamamlayıp sahadan 3-0 galip ayrıldı. Voleybolcular, maç sonu Yardımcı Antrenrönör Ertaç Soma'nın doğum günün pasta keserek kutlarken, sezona galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nazilli, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin efeleri galibiyet ile başladı - Son Dakika

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