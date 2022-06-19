Ay-yıldızlılarda, Zehra 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Ebrar 9, Eda 7, Tuğba 6 ve Cansu 4 sayıyla katkı sağladı. Filenin Sultanları , Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi - Son Dakika

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