Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi

19.06.2022 09:36
Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0  mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda, Zehra 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Ebrar 9, Eda 7, Tuğba 6 ve Cansu 4 sayıyla katkı sağladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.


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FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak 'Filenin Sultanları', FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak
Kaynak: DHA

voleybol, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi - Son Dakika

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