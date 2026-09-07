Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu, 2028 Olimpiyatları\'na katılma hakkı kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Avrupa'nın zirvesine çıkarak şampiyonluk kupasını bir kez daha Türkiye'ye getiren ay-yıldızlılar, elde ettiği bu başarıyla Los Angeles 2028 biletinin de sahibi oldu. Türk voleybolunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırdığı 2026 yılında bir önemli hedefi daha gerçekleştirerek Olimpiyat Oyunları'ndaki yerini şimdiden garantiledi.

Londra 2012, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Los Angeles 2028'e de katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı; üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.