Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek - Son Dakika
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi\'nde mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Kadro Antalya'da oynanacak olan ilk hafta maçları için açıklandı. Milliler, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek.

13.05.2024 18:57
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FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nda kadro açıklandı. Antalya'da oynanacak olan ilk hafta maçları 14-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açıyor. Milliler, VNL Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Sultanları, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

VNL'nin ilk haftasında maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar

20.00 Fransa-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek - Son Dakika

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