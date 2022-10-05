Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı , FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada 'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonada üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılarda, Ebrar Karakurt 26 sayılık performansıyla en skorer isim olurken ona Eda 9, Hande 8, Zehra 5, Saliha, Elif ve İlkin 2'şer, Cansu ve Meliha 1'er sayıyla katkı sağladı.

Kaynak: DHA

Brezilya, Arjantin, Türkiye, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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