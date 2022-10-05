Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti

SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)KANADA: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)SETLER: 25-22, 26-24, 28-26
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonada üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılarda, Ebrar Karakurt 26 sayılık performansıyla en skorer isim olurken ona Eda 9, Hande 8, Zehra 5, Saliha, Elif ve İlkin 2'şer, Cansu ve Meliha 1'er sayıyla katkı sağladı.
Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü TSİ 18.30'da ABD ile karşılaşacak.
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